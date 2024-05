Men of War 2 на запуске будет доступен только онлайн-режим, но оффлайн-режим находится в разработке

Быстро приближается релиз стратегической игры Men of War 2 от Fulqrum Publishing и украинской студии Best Way. Сегодня разработчики объявили в новостном сообщении Steam, что первоначально она будет доступна только онлайн. Вот что они сказали:

Мы можем подтвердить, что Men of War 2 потребует, чтобы вы всегда были онлайн только при запуске — автономный режим находится в разработке. Игра была разработана для постоянного онлайна, чтобы мы могли поддерживать живые таблицы лидеров, правильно синхронизировать получаемые игроками награды (в том числе за действия в однопользовательском и кооперативном контенте) и в то же время предотвращать мошенничество; благодаря этому в многопользовательской игре Men of War 2 практически невозможно жульничать. Но мы услышали ваши опасения и работаем над решением, которое позволит вам играть в однопользовательскую часть Men of War 2, а также в моды, не требуя постоянного подключения к Интернету; и это будет реализовано после релиза.

Создатели также сообщили точное время выхода игры в разных регионах, предоставив специальную карту. В России игра станет доступна 15 мая в 20:00 по московскому времени.