Fallout 4 получит ещё одно обновление 13 мая

Став огромным хитом, Fallout 4 недавно получила долгожданное обновление для консолей нового поколения и ПК, а компания Bethesda Game Studios недавно объявила, что игра получит ещё одно обновление для всех поддерживаемых игрой платформ. Стало известно, что его выход запланирован на 13 мая.
Подробности обновления на данный момент неизвестны, но Bethesda Game Studios сообщает, что оно будет включать новые графические параметры, настройки производительности, а также несколько исправлений и улучшений.
Операция: добить мододелов. 10 лет не срок для полирования.
Ого)
Фалоут Лондон точно где то плачет От таких новостей
сразу нельзя было
Правильно сделал, что выжидать стал.
отлично, ещё месяцок-другой не поиграю и буду ждать, когда обновят моды, если их вообще обновят
Уже всё обновили зайди на нексус там мододелы оперативно обновили большинство модов.
Какое большинство? Сегодня только автор пробует обновлять Place Everywhere.И то не получается.F4SE тоже пока кривой,Лукменю вообще не трогали и так далее.Смысла нет обновлять,пока беседка не исправит ошибки.
главное не останавливаться на достигнутом!
глядишь к 2077 году будет играбельно без костылей
Как будто они действительно исправят какие то серьёзные косяки типа зависания VATS в режиме выживания (когда за место них всё это давно сделали мододелы), это же тупо что бы ещё раз продать на фоне хайпа вокруг сериала, формула Тодда слышь купи ни куда не делась
на моей памяти единственная игра которая условно играбельна без модов - морровинд.
но это очень субъективно
Ну я все игры Беседки кроме F76 и Старфилда проходил первый раз с удовольствием и без модов и они вполне играбельны (разве что консольный интерфейс очень неудобен, ну и баг который я описал выше тоже конкретно вымораживал, потому что когда ты отыграл несколько часов без сейва и потому тебя в какой то момент зависнет в VATSе это жесть как бесило), конечно в них тонна косяков и багов но и тонна интересного контента и механик, хорошо проработанные локации и куча интересных мест для исследования, ни в каких других играх с открытым миром подобных локаций просто нет.
это точно.
И это бизнес🤭🤭🤭
нет, это совсем не правда. на моей памяти все их игры выходили довольно стабильными и без непотребств. Обла и Скайрим в частности вообще не доставляли проблем.
хотя удобнее их сделать можно было бы. бесспорно.
У меня после обновления если в настройках включить "осколки от оружия" игра вылетает через 2 минуты
она и до этого с ними вылетала на 3000\4000 ртх.
А что теперь решили сломать?
Теперь registrator не скоро выпустит обновление msm
а может не надо а?
Я думал второй сезон от Ноллана ждать придётся
Не все моды добили