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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 18 699 оценок

Fallout 4 получит ещё одно обновление 13 мая

monk70
Новости

Став огромным хитом, Fallout 4 недавно получила долгожданное обновление для консолей нового поколения и ПК, а компания Bethesda Game Studios недавно объявила, что игра получит ещё одно обновление для всех поддерживаемых игрой платформ. Стало известно, что его выход запланирован на 13 мая.

Подробности обновления на данный момент неизвестны, но Bethesda Game Studios сообщает, что оно будет включать новые графические параметры, настройки производительности, а также несколько исправлений и улучшений.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Mirabell Ivsi

Операция: добить мододелов. 10 лет не срок для полирования.

20
oleg21412

Ого)

0
kalak47

Фалоут Лондон точно где то плачет От таких новостей

3
dima_answer

сразу нельзя было

2
Кей Овальд

Правильно сделал, что выжидать стал.

2
ckott4

отлично, ещё месяцок-другой не поиграю и буду ждать, когда обновят моды, если их вообще обновят

1
Destroited

Уже всё обновили зайди на нексус там мододелы оперативно обновили большинство модов.

0
longerr2007 Destroited

Какое большинство? Сегодня только автор пробует обновлять Place Everywhere.И то не получается.F4SE тоже пока кривой,Лукменю вообще не трогали и так далее.Смысла нет обновлять,пока беседка не исправит ошибки.

0
A E

главное не останавливаться на достигнутом!
глядишь к 2077 году будет играбельно без костылей

0
saa0891

Как будто они действительно исправят какие то серьёзные косяки типа зависания VATS в режиме выживания (когда за место них всё это давно сделали мододелы), это же тупо что бы ещё раз продать на фоне хайпа вокруг сериала, формула Тодда слышь купи ни куда не делась

4
A E saa0891

на моей памяти единственная игра которая условно играбельна без модов - морровинд.
но это очень субъективно

0
saa0891 A E

Ну я все игры Беседки кроме F76 и Старфилда проходил первый раз с удовольствием и без модов и они вполне играбельны (разве что консольный интерфейс очень неудобен, ну и баг который я описал выше тоже конкретно вымораживал, потому что когда ты отыграл несколько часов без сейва и потому тебя в какой то момент зависнет в VATSе это жесть как бесило), конечно в них тонна косяков и багов но и тонна интересного контента и механик, хорошо проработанные локации и куча интересных мест для исследования, ни в каких других играх с открытым миром подобных локаций просто нет.

0
oleg21412 saa0891

это точно.

И это бизнес🤭🤭🤭

0
Озверин A E

нет, это совсем не правда. на моей памяти все их игры выходили довольно стабильными и без непотребств. Обла и Скайрим в частности вообще не доставляли проблем.
хотя удобнее их сделать можно было бы. бесспорно.

0
Unicorling

У меня после обновления если в настройках включить "осколки от оружия" игра вылетает через 2 минуты

0
Fenharell

она и до этого с ними вылетала на 3000\4000 ртх.

2
Rus Gayn

А что теперь решили сломать?

0
DemoSqpeN

Теперь registrator не скоро выпустит обновление msm

0
To4kа

а может не надо а?

0
spaMER_ID

Я думал второй сезон от Ноллана ждать придётся

0
lokdogg

Не все моды добили

0