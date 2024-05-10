Классический шутер Marathon от Bungie вышел в Steam и доступен совершенно бесплатно

Как мы знаем, сообщество Aleph One работает над тем, чтобы вернуть оригинальную трилогию Marathon в Steam, и теперь Bungie объявила, что первая глава наконец-то доступна, причём совершенно бесплатно.
В Twitter Bungie написала:
«Сегодня мы рады объявить, что сообщество Aleph One перенесет в Steam оригинальную трилогию Marathon 1994–1996 годов, начиная с Marathon 1. Мы благодарим сообщество Marathon за поддержку. Мы не смогли бы сделать это без вас».
На данный момент неясно, когда следующие части Marathon будут доступны в Steam. Также мы помним, что в Bungie находится в разработке новая Marathon, хотя точно не ясно, на какой стадии она находится и ходят слухи о потенциальных проблемах с проектом.
Marathon – этот классический шутер от первого лица Bungie 1994 года оказал существенное влияние на жанр и теперь находится под контролем сообщества фанатов. Наслаждайтесь аутентичным игровым процессом, используя оригинальные файлы данных, с дополнительной поддержкой широкоэкранного интерфейса, 3D-фильтром/перспективой, позиционным звуком и интерполяцией. более 60 кадров в секунду, на случай, если оригинал окажется слишком аутентичным».
классно. для ретрофагов подарок.
Блин как же меня прёт от твоей аватарки, самая трогательная ава из всех что я видел )))
забавно, мне кто-то поисал похожий комментарий несколько лет назад.
в любом случае - приятно. спасибо. мне самому эта картинка настроение поднимает.
Я ща прошарил по своей активности и именно я походу тебе это уже писал пару лет назад 🤣🤣🤣
хаха) ну, вот потому и не меняю аву. пусть выполняет свою функцию дальше.