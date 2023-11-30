Стратегию Last Train Home тепло встретили как критики, так и геймеры

28 ноября состоялся релиз Last Train Home, стратегической игры, в основу которой легли реальные исторические события начала XX века. История о сложном жизненном пути солдат из Чехословакии, вскоре после окончания Первой мировой войны оказавшихся в Сибири, уже доступна на Steam и GOG.

Last Train Home получила положительные отзывы как критиков, так и геймеров. В частности, проект THQ Nordic получил 82 балла на Metacritic при 92 % рекомендаций на Opencritic.

Как отмечают рецензенты, разработчики из чешской студии Ashborne Games в целом смогли найти комплексный подход к геймплею, а также интересные игровые механики, высокий уровень сложности, отсутсвие каких-либо технических проблем и, в целом, высококачественный труд геймдизайнеров.

Впрочем, и простые геймеры тоже разделяют мнение рецензентов - в Steam у игры 86% положительных отзывов. Last Train Home, как и ожидалось, получилась довольно нишевой игрой, которая, тем не менее, точно понравится любителям стратегий в реальном времени.