Стратегию Last Train Home тепло встретили как критики, так и геймеры

28 ноября состоялся релиз Last Train Home, стратегической игры, в основу которой легли реальные исторические события начала XX века. История о сложном жизненном пути солдат из Чехословакии, вскоре после окончания Первой мировой войны оказавшихся в Сибири, уже доступна на Steam и GOG.
Last Train Home получила положительные отзывы как критиков, так и геймеров. В частности, проект THQ Nordic получил 82 балла на Metacritic при 92 % рекомендаций на Opencritic.
Как отмечают рецензенты, разработчики из чешской студии Ashborne Games в целом смогли найти комплексный подход к геймплею, а также интересные игровые механики, высокий уровень сложности, отсутсвие каких-либо технических проблем и, в целом, высококачественный труд геймдизайнеров.
Впрочем, и простые геймеры тоже разделяют мнение рецензентов - в Steam у игры 86% положительных отзывов. Last Train Home, как и ожидалось, получилась довольно нишевой игрой, которая, тем не менее, точно понравится любителям стратегий в реальном времени.
Чехословацкие грабители, убийцы и мародёры:
- Это наш долг помогать несчастным мирным жителям. Как жаль, правда, что они уже мертвы, ну что же, придётся забрать их запасы ткани, крупы и древесины.
Представляю как вас будет корежить игра по гражданской войне. Красный мочат крестьян и грабят? Табунами будете писать гневные комменты
Клюква получилась)
Жаль что нельзя вырезать экипаж поезда. Им там не место.
жаль поезд нельзя превратить-Бронепоезда Рейха - по типу.
Я же говорю, озлобленная свора на всех и вся...
Ты игру-то видел, не? Там настолько махровая клюква, что Геббельс аж удовольствия просит парку в котёл добавить.
Игра типо Company of Heroes???
Нука извинился перед КоХом
Ну как же неужели эти скоты плохо примут, ведь там плохие русские, тем более возможно переложить всё на современные реалии. Конечно красные плохие, а то, что именно красная армия ценой огромных жизней их европейские педозадницы от фашизма спасла это так мелочи.