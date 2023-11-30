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Last Train Home 28.11.2023
5.2 69 оценок

Стратегию Last Train Home тепло встретили как критики, так и геймеры

Gruz_
Новости

28 ноября состоялся релиз Last Train Home, стратегической игры, в основу которой легли реальные исторические события начала XX века. История о сложном жизненном пути солдат из Чехословакии, вскоре после окончания Первой мировой войны оказавшихся в Сибири, уже доступна на Steam и GOG.

Last Train Home получила положительные отзывы как критиков, так и геймеров. В частности, проект THQ Nordic получил 82 балла на Metacritic при 92 % рекомендаций на Opencritic.

Как отмечают рецензенты, разработчики из чешской студии Ashborne Games в целом смогли найти комплексный подход к геймплею, а также интересные игровые механики, высокий уровень сложности, отсутсвие каких-либо технических проблем и, в целом, высококачественный труд геймдизайнеров.

Впрочем, и простые геймеры тоже разделяют мнение рецензентов - в Steam у игры 86% положительных отзывов. Last Train Home, как и ожидалось, получилась довольно нишевой игрой, которая, тем не менее, точно понравится любителям стратегий в реальном времени.

8
10
Last Train Home
28.11.2023
Комментарии: 10
Ваш комментарий
PuserG

Чехословацкие грабители, убийцы и мародёры:

- Это наш долг помогать несчастным мирным жителям. Как жаль, правда, что они уже мертвы, ну что же, придётся забрать их запасы ткани, крупы и древесины.

7
Smusi

Представляю как вас будет корежить игра по гражданской войне. Красный мочат крестьян и грабят? Табунами будете писать гневные комменты

-2
bysaturn

Клюква получилась)

5
Oscilograf

Жаль что нельзя вырезать экипаж поезда. Им там не место.

4
jax baron

жаль поезд нельзя превратить-Бронепоезда Рейха - по типу.

0
canismajorisvy

Я же говорю, озлобленная свора на всех и вся...

0
Anglerfish

Ты игру-то видел, не? Там настолько махровая клюква, что Геббельс аж удовольствия просит парку в котёл добавить.

0
inkomniak

Игра типо Company of Heroes???

0
moonfaer

Нука извинился перед КоХом

0
KnDiman

Ну как же неужели эти скоты плохо примут, ведь там плохие русские, тем более возможно переложить всё на современные реалии. Конечно красные плохие, а то, что именно красная армия ценой огромных жизней их европейские педозадницы от фашизма спасла это так мелочи.

0