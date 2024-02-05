Анонсирована стратегия "Передний край" от российских разработчиков

Компания Cats Who Play, известная по стратегии Syrian Warfare, анонсировала новый проект — стратегию в реальном времени под названием «Передний край».

Эта игра обещает перенести игроков в самый центр гипотетического военного конфликта между Россией и США. Сражения будут проходить на детально проработанных локациях, а арсенал доступной техники и войск будет максимально приближен к реальности.

Разработка ведётся при поддержке Института Развития Интернета и ориентирована в первую очередь на ПК. Игрокам предстоит выбрать одну из сторон конфликта и сражаться за неё на разных картах. Режимы игры включают как классическую схватку 1х1, 2х2 и 3х3, так и бои против ИИ.

На старте доступен базовый набор войск и техники. Но по мере развития можно будет разблокировать уникальные отряды, прокачивать их, выбирать снаряжение. В будущем авторы не исключают появления новых стран-участниц конфликта.

Уже через пару недель фанаты смогут оценить первую техническую версию с одной картой и режимом «Схватка». А затем начнётся ранний доступ к мультиплеерной версии с новым контентом.

В перспективе — добавление одиночных кампаний по реальным и гипотетическим военным конфликтам. А также регулярные обновления с новой боевой техникой, чтобы максимально соответствовать происходящему в мире.



Также разработчики поделились первым трейлером игры.