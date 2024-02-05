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Передний край 2024 г.
Стратегия, RTS
10 1 оценка

Анонсирована стратегия "Передний край" от российских разработчиков

Lunersun
Новости

Компания Cats Who Play, известная по стратегии Syrian Warfare, анонсировала новый проект — стратегию в реальном времени под названием «Передний край».

Эта игра обещает перенести игроков в самый центр гипотетического военного конфликта между Россией и США. Сражения будут проходить на детально проработанных локациях, а арсенал доступной техники и войск будет максимально приближен к реальности.

Разработка ведётся при поддержке Института Развития Интернета и ориентирована в первую очередь на ПК. Игрокам предстоит выбрать одну из сторон конфликта и сражаться за неё на разных картах. Режимы игры включают как классическую схватку 1х1, 2х2 и 3х3, так и бои против ИИ.

На старте доступен базовый набор войск и техники. Но по мере развития можно будет разблокировать уникальные отряды, прокачивать их, выбирать снаряжение. В будущем авторы не исключают появления новых стран-участниц конфликта.

Уже через пару недель фанаты смогут оценить первую техническую версию с одной картой и режимом «Схватка». А затем начнётся ранний доступ к мультиплеерной версии с новым контентом.

В перспективе — добавление одиночных кампаний по реальным и гипотетическим военным конфликтам. А также регулярные обновления с новой боевой техникой, чтобы максимально соответствовать происходящему в мире.

Также разработчики поделились первым трейлером игры.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
AFANASICH

Напомнило Солдаты Анархии

5
ДЕНИСКА_омск

"Ворлд ин конфликт" у нас дома

3
Mandalordek

Тем более у нас есть Broken Arrow

3
trevl312
Уже через пару недель фанаты

Кто эти люди?

1
JonhZoidberg
6
Zlobin_Evgeny

норм

1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

мощная движуха

0
VIONICK08

war thunder с видом сверху

0
vzglydizugla

РТС наподобие СиС бы, с базами, ресурсами и прочим, но учитывая предыдущую, особо на это надежды нет.

0
orion1786

А точно можно будет выбирать за какую сторону играть=)

-1
cuckold

Если не за ту, то...

0
H-DS

Отлично. Если это будет вроде Syrianwarfare. ну или чуть проще) выглядит здорово да и актуально

-1
muxamor2011

ну все теперь можно на каждый военный конфликт свои текстурки натягивать и по кругу одну и ту же игру выпускать.

-1
SpaceyTurkey

Сколько можно дрянь всякую клепать...

-2
Никита Дроздоvv

не интересно

-3
Gryzolin

интересно

1
Гена Транквилизатор

Наш ответ Far Cry

-3