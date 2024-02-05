Анонсирована стратегия "Передний край" от российских разработчиков

Компания Cats Who Play, известная по стратегии Syrian Warfare, анонсировала новый проект — стратегию в реальном времени под названием «Передний край».
Эта игра обещает перенести игроков в самый центр гипотетического военного конфликта между Россией и США. Сражения будут проходить на детально проработанных локациях, а арсенал доступной техники и войск будет максимально приближен к реальности.
Разработка ведётся при поддержке Института Развития Интернета и ориентирована в первую очередь на ПК. Игрокам предстоит выбрать одну из сторон конфликта и сражаться за неё на разных картах. Режимы игры включают как классическую схватку 1х1, 2х2 и 3х3, так и бои против ИИ.
На старте доступен базовый набор войск и техники. Но по мере развития можно будет разблокировать уникальные отряды, прокачивать их, выбирать снаряжение. В будущем авторы не исключают появления новых стран-участниц конфликта.
Уже через пару недель фанаты смогут оценить первую техническую версию с одной картой и режимом «Схватка». А затем начнётся ранний доступ к мультиплеерной версии с новым контентом.
В перспективе — добавление одиночных кампаний по реальным и гипотетическим военным конфликтам. А также регулярные обновления с новой боевой техникой, чтобы максимально соответствовать происходящему в мире.
Также разработчики поделились первым трейлером игры.
Напомнило Солдаты Анархии
"Ворлд ин конфликт" у нас дома
Тем более у нас есть Broken Arrow
Кто эти люди?
норм
мощная движуха
war thunder с видом сверху
РТС наподобие СиС бы, с базами, ресурсами и прочим, но учитывая предыдущую, особо на это надежды нет.
А точно можно будет выбирать за какую сторону играть=)
Если не за ту, то...
Отлично. Если это будет вроде Syrianwarfare. ну или чуть проще) выглядит здорово да и актуально
ну все теперь можно на каждый военный конфликт свои текстурки натягивать и по кругу одну и ту же игру выпускать.
Сколько можно дрянь всякую клепать...
не интересно
интересно
Наш ответ Far Cry