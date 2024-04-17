Второй дневник разработки "Переднего края" раскрывает детали новых игровых механик

Разработчики военной стратегии «Передний край» поделились подробностями о трёх новых механиках, которые планируется добавить в одном из грядущих обновлений игры. Информация была представлена в формате видеодневника, где команда проекта обсудила особенности и значение каждого нововведения.
Первой из анонсированных механик стала эвакуация. Теперь игроки смогут спасать юнитов с поля боя, отдавая специальный приказ на отступление. После активации приказа юнит начнёт движение к ближайшей зоне эвакуации. Успешно покинувшие уровень отряды вернут игроку часть своей стоимости, компенсируя потери.
Вторая механика затрагивает систему лимитов на вызов подкреплений. Если раньше слот лимита освобождался сразу после гибели юнита, то с обновлением этот процесс станет более постепенным. Разработчики отметили, что эвакуация по-прежнему будет мгновенно возвращать слот, поощряя игроков к тактическому отступлению.
Третьим значимым изменением станет снижение прироста командных очков за каждого вызванного юнита. Это нововведение призвано сбалансировать темп игры и предотвратить злоупотребление массовым призывом подкреплений.
На этом сегодня всё. Что касается выхода игры, то точной даты до сих пор нет. Но зато для всех желающих доступен технический билд игры, который можно скачать на официальном сайте.
К слову эту игру спонсировали та же организация что и Смуту, и кстати в сотни раз меньшим бюджетом. Вот на неё я возлагаю надежды, и надеюсь разработчики смогут удовлетворить ожидания.
Главное чтоб передний край не дал заднюю, как со Смутой было
Ну это будет тот случай когда игра которая тихо разрабатывалась без агрессивного пиара обгонит по продажам игру, с самой агрессивной рекламой в истории России.
Она мне очень сильно напоминает Terminator: Dark Fate - Defiance