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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 958 оценок

Студия Netflix выпустила трейлер второго сезона "Аркейн"

butcher69
Новости

Студия Netflix выпустила трейлер второго сезона "Аркейн" по игре League of Legends. Сиквел сериала станет эксклюзивом стримингового сервиса и предложит зрителям новых персонажей из MOBA.

Сюжет Arcane разворачивается в Рунтерре, мире из League of Legends, где город Пилтовер процветает благодаря хекстеку — технологии, открытой учеными Джейсом и Виктором. Джейс становится героем и политиком, в то время как Виктор увлекается магией, рискуя потерять контроль. Под городом находится Заун, обитель бедности и преступности, где родились сестры Вай и Паудер. Их кража приводит к конфликту с Пилтовером.

Первый акт второго сезона выйдет 9 ноября, второй — 16 ноября, а третий — 23 ноября. Этот сезон станет финалом шоу.

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