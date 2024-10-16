Студия Netflix выпустила трейлер второго сезона "Аркейн" по игре League of Legends. Сиквел сериала станет эксклюзивом стримингового сервиса и предложит зрителям новых персонажей из MOBA.

Сюжет Arcane разворачивается в Рунтерре, мире из League of Legends, где город Пилтовер процветает благодаря хекстеку — технологии, открытой учеными Джейсом и Виктором. Джейс становится героем и политиком, в то время как Виктор увлекается магией, рискуя потерять контроль. Под городом находится Заун, обитель бедности и преступности, где родились сестры Вай и Паудер. Их кража приводит к конфликту с Пилтовером.

Первый акт второго сезона выйдет 9 ноября, второй — 16 ноября, а третий — 23 ноября. Этот сезон станет финалом шоу.