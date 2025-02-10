Left 4 Dead 2 получает небольшое обновление с исправлением

Возвращение Valve к обновлению Left 4 Dead 2 в начале 2025 года стало приятным сюрпризом для фанатов. Хотя это был небольшой технический патч, исправляющий проблему совместимости для клиентов Linux, он все же демонстрирует, что разработчики не забывают о своем классическом кооперативном шутере, который уже 15 лет радует игроков.

Сообщество отреагировало положительно, выразив благодарность команде Valve за продолжение поддержки игры. Некоторые игроки не упустили возможности пошутить, что это может быть намеком на долгожданную Left 4 Dead 3.

Интересно, что такие обновления могут не только улучшать производительность, но и поддерживать живой интерес к игре, что особенно важно для многопользовательских проектов. Вероятно Valve продолжит радовать новыми обновлениями и, возможно, новыми играми в будущем.