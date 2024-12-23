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Left 4 Dead 2 17.11.2009
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
9 4 147 оценок

Valve выпустила небольшое обновление для Left 4 Dead 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания Valve выпустила небольшое обновление для хоррор-шутера Left 4 Dead 2.

Несмотря на то, что в этом году игре исполнилось уже 15 лет, Valve продолжает поддерживать проект. В новом обновлении разработчики устранили несколько эксплойтов, которые приводили к вылету удаленных серверов.

Кроме того, в рамках зимней распродажи сейчас на игру в магазине Steam действует скидка 80%.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

AssTheKing, что то ты забыл как писать новости)) должно быть:

Valve выпустила небольшое обновление для Left 4 Dead 2, близится анонс Left 4 Dead 3?
2
ze1n_82

да такими темпами к 300 году бэта халвы3 все таки выйдет

1
Коля Кощей

Да на неё постоянно обновления выходят

0
Пользователь ВКонтакте

Ого, спасибо что сказал что изменили/добавили/пофиксили // Станислав Рубитской

0