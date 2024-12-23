Valve выпустила небольшое обновление для Left 4 Dead 2

Как стало известно, компания Valve выпустила небольшое обновление для хоррор-шутера Left 4 Dead 2.
Несмотря на то, что в этом году игре исполнилось уже 15 лет, Valve продолжает поддерживать проект. В новом обновлении разработчики устранили несколько эксплойтов, которые приводили к вылету удаленных серверов.
Кроме того, в рамках зимней распродажи сейчас на игру в магазине Steam действует скидка 80%.
AssTheKing, что то ты забыл как писать новости)) должно быть:
да такими темпами к 300 году бэта халвы3 все таки выйдет
Да на неё постоянно обновления выходят
Ого, спасибо что сказал что изменили/добавили/пофиксили // Станислав Рубитской