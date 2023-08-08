Актер, озвучивший главного героя Final Fantasy 16, хочет сыграть роль Разиэля в будущих играх Legacy of Kain ©

Актер Бен Старр, недавно озвучивший главного героя Final Fantasy 16 Клайва Росфилда, рассказал, что хотел бы сыграть роль Разиэля из Legacy of Kain, если будет выпущена новая игра по этой франшизе или ремейк.

Как сообщает IGN, Старра спросили во время SlayStation: The Crystal Ball, какого персонажа он хотел бы изобразить из любой другой игры, на что актер ответил, что Разиэля из Soul Reaver. Позже Старр подтвердил IGN, что хотел бы изобразить Разиэля, если бы эта роль появилась в ремастере, ремейке или сиквеле классической игры Legacy of Kain.

Хотя серия Legacy of Kain считается давно умершей, в настоящее время она принадлежит компании Embracer Group, а одна из ее студий, Crystal Dynamics, еще в конце 2022 г. пыталась привлечь внимание потребителей к серии. Студия, которая в настоящее время, по слухам, работает над новой игрой Tomb Raider, заявила, что реакция на ее опрос была положительной, и что требования фанатов относительно Legacy of Kain были "громкими и четкими".

Сама Embracer Group, похоже, была открыта для этой идеи, заявив после приобретения IP, принадлежащих Crystal Dynamics и Eidos Montreal, что она будет выпускать сиквелы, ремейки, ремастеры и спин-оффы на основе этих IP.