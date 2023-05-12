Legend of Keepers 19.03.2020
6.2 20 оценок

Игра в жанре roguelite и защиты подземелья Legend of Keepers добралась до консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5

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monk70
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Legend of Keepers, оригинальное сочетание управления подземельями и roguelite, теперь доступно со специальным обновлением для платформ Xbox Series X|S и PlayStation 5. Благодаря захватывающему геймплею Legend of Keepers устанавливает новый стандарт приключений, и теперь его можно исследовать на новейших консолях.

Через семь месяцев после установления партнерства с Goblinz Studio Klabater опубликовала свой порт Legend of Keepers вместе со всеми DLC для Xbox One и PlayStation 4 с обратной совместимостью для следующего поколения. Теперь игра получила улучшенную версию с более высоким разрешением, лучшей производительностью на обеих консолях и дополнительной функцией «Действия» для PS5.

Ведите свою карьеру в качестве менеджера подземелий в этом оригинальном сочетании стратегического управления и Roguelite и выбирайте лучших сотрудников для своей работы. А задача проста: охраняй ворота и защищай свое подземелье.

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