Новые геймплейные кадры фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.2 ©

CryZenx выпустил новое видео, демонстрирующее 18 минут новых геймплейных кадров из его фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.

Для тех, кто не в курсе, CryZenx занимается переделкой этой классической игры Zelda в Unreal Engine 4/5. В новом видеоролике показаны некоторые новые возможности, которые создатель реализовал.

Например, он полностью изменил Сарию, Мэлона и Тэлона и даже улучшил модель дерева Деку. Кроме того, впервые в игре появилась Фея, и у нее тоже могут быть свои квесты.

Насколько нам известно, CryZENx выпустит более стабильную сборку этого проекта бесплатно для всех желающих позднее. К сожалению, у нас нет никаких данных о том, когда это произойдет. Поэтому сейчас доступ к этой версии UE5.2 могут получить только участники программы Patreon. Тем не менее, вы можете зайти на его сервер Discord и скачать бесплатную версию Unreal Engine 4.