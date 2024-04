Пещера Додонго из фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina Of Time на Unreal Engine 5.4 доступна для загрузки

CryZENx недавно выпустил Пещеру Додонго для фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina Of Time на Unreal Engine 5.4 бесплатно для всех. CryZENx работает над этим уровнем уже более двух месяцев, и теперь геймеры ПК могут загрузить его и играть в него бесплатно.

Этот фанатский ремейк Ocarina of Time был перенесен на последнюю версию Unreal Engine 5, UE5.4 и использует Lumen. Таким образом, его производительность может быть лучше, чем у его старых версий.

В этой фанатской игре Zelda вы сможете исследовать окружающий мир и сражаться с несколькими врагами. Вы также можете использовать окарину, разбивать предметы, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. Мало того, этот фанатский римейк классической игры Zelda для N64 на Unreal Engine 5 также имеет несколько кат-сцен и систему инвентаря. Короче говоря, это больше, чем типичный проект «ремейк карты из популярной игры в UE5».

За последние пару лет CryZENx воссоздал множество областей из Ocarina of Time в UE5. Итак, этот фанатский ремейк может наконец дать вам представление о том, как мог бы выглядеть современный ремейк этой классической игры Zelda.

Вы можете скачать Unreal Engine 5.4 Zelda Ocarina Of Time – Dodongo’s Cavern Part1 по этой ссылке. Ниже вы также можете найти видео с него. Это видео может дать вам довольно хорошее представление о том, чего от него можно ожидать.