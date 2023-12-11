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The Legend of Zelda: Ocarina of Time 26.02.2007
Аркада
7.8 63 оценки

Продюсер серии Zelda не стал комментировать возможный ремейк Ocarina of Time

butcher69
Новости

Игровая индустрия, безусловно, любит ремейки, но как бы часто мы ни видели старые игры в осовремененном виде, франшиза Legend of Zelda не слишком часто делает это. Конечно, мы получили ремейк Link's Awakening в 2019 году, и, очевидно, ремастеры игр Zelda - не такая уж редкость, но полноценные ремейки основных частей мы видим не так уж часто, если вообще видим.

Неудивительно, что ремейк легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года - это то, по чему фанаты давно тоскуют, но будет ли Nintendo когда-нибудь делать что-то подобное? Похоже, что, это вполне возможно.

В недавнем интервью Game Informer на вопрос о возможном ремейке Ocarina of Time продюсер серии Эйдзи Аонума, который также был сорежиссером игры 1998 года, просто рассмеялся и сказал: "Без комментариев". Разумеется, это ни в коем случае не подтверждение, но, как мы уже не раз убеждались, отказ от комментариев часто становится достаточным поводом для спекуляций.

После выхода Tears of the Kingdom в начале этого года мало что известно о будущем The Legend of Zelda. Хотя DLC для игры с открытым миром не планируется, следующая игра серии, предположительно, будет "совершенно новой", что означает, что она не будет продолжением Tears of the Kingdom.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time
26.02.2007
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Жопейро Сенче

Ну если народ уже лепит самостоятельно ААА-игры, то стадиям оригинальным стоит сразу же брать под крло и выпускать продукт, если он хорош))Надо быть дебилом,чтобы не обновлять игры при таких условиях)

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