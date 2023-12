Продюсер серии Zelda не стал комментировать возможный ремейк Ocarina of Time

Игровая индустрия, безусловно, любит ремейки, но как бы часто мы ни видели старые игры в осовремененном виде, франшиза Legend of Zelda не слишком часто делает это. Конечно, мы получили ремейк Link's Awakening в 2019 году, и, очевидно, ремастеры игр Zelda - не такая уж редкость, но полноценные ремейки основных частей мы видим не так уж часто, если вообще видим.

Неудивительно, что ремейк легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года - это то, по чему фанаты давно тоскуют, но будет ли Nintendo когда-нибудь делать что-то подобное? Похоже, что, это вполне возможно.

В недавнем интервью Game Informer на вопрос о возможном ремейке Ocarina of Time продюсер серии Эйдзи Аонума, который также был сорежиссером игры 1998 года, просто рассмеялся и сказал: "Без комментариев". Разумеется, это ни в коем случае не подтверждение, но, как мы уже не раз убеждались, отказ от комментариев часто становится достаточным поводом для спекуляций.

После выхода Tears of the Kingdom в начале этого года мало что известно о будущем The Legend of Zelda. Хотя DLC для игры с открытым миром не планируется, следующая игра серии, предположительно, будет "совершенно новой", что означает, что она не будет продолжением Tears of the Kingdom.