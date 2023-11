Смотрим фанатскую короткометражку по The Legend of Zelda в стиле мультфильмов студии Ghibli на Unreal Engine 5

Пару недель назад я рассказывал о трейлере короткометражки, представляющей мир игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time в стиле работ Хаяо Миядзаки, созданных студией Ghibli. Сегодня появился полный 18-минутный ролик от талантливого создателя контента RwanLink, и он полностью оправдывает ожидания.

Ролик представляет собой нечто среднее между мини-эпизодом аниме и видеоигрой от третьего лица, в котором присутствуют действительно качественные анимации и рендеры знаковых мест. Музыка, написанная Мари-Франс Жильбер (Marie-France Gilbert) или Mosik, как её называют на YouTube, особенно очаровательна, будь то триумфальная тема из Hyrule Field или песня Эпоны (Epona's Song), аранжированная в виде эмбиентной мелодии.

"Ранее сосредоточившись на создании реалистичного окружения, в этот раз я решил попробовать себя в чем-то другом. Будучи страстным поклонником мультфильмов Studio Ghibli, я черпал вдохновение в их эстетике и органично вписал ее в мир Zelda Ocarina of Time, отдавая дань уважения 25-летию игры", - рассказывает RwanLink о проекте.

По словам RwanLink, на создание видеоролика, в котором задействовано более 30 различных персонажей, у него ушло более 600 часов в течение четырех месяцев. К сожалению, Nintendo и Ghibli не объявляли о намерении сотрудничать в чем-то подобном, но, по крайней мере, у нас есть возможность с нетерпением ждать недавно анонсированного фильма о Zelda с реальными актерами.