Стала доступна демоверсия фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time Remake на Unreal Engine 5.2 ©

CryZENx выпустил демо-версию своего фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.2, в котором используются преимущества технологии Lumen UE5.

Эта демоверсия наконец-то доступна всем, а не только его патреонцам.

В отличие от других фанатских ремейков на Unreal Engine 5, этот ремейк Ocarina of Time имеет правильную игровую механику. Игроки могут исследовать окружение, взаимодействовать с неигровыми персонажами, находить сундуки с сокровищами и сражаться с врагами.

Вы можете скачать демо-версию Zelda Remake в Unreal Engine 5.2 с сервера CryZENx Discord.