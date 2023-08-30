на главную
об игре
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 26.02.2007
7.8 61 оценка

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - сравнение оригинала и фанатского ремейка на Unreal Engine 5

©
monk70
Новости

YouTube-канал ElAnalistaDeBits поделился сравнительным видео The Legend of Zelda: Ocarina of Time между оригиналом и фанатским ремейкомна Unreal Engine 5.

Это видео даст вам представление о графических улучшениях, которые привнес в игру ремейк CryZENx. В видео сравнивается все: от освещения до окружающей среды и моделей врагов. Это откровение, особенно для тех, кто критиковал этот проект.

Ранее в этом месяце CryZENx выпустил новую демо-версию фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time, посвященную Mountain Trail.

-4
4
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
26.02.2007
Комментарии: 4
Ваш комментарий
aka_poroh

Юристы большой Н ворвутся к разработчику с требованием удаления всех материалов через 3... 2... 1...

5
Malady

О, помню как пытался поиграть в него года 4 назад. Жаль только на моем компе там больше 15 фпс не выдавало

0
AlexSEcl

Жаль, что это всего-лишь неиграбельная сцена, собранная из ассетов на UE 5. Таких демо-сценок можно по любой игре сделать за пару-тройку вечеров, причем там даже код не нужно писать, тупо конструктор уровней. О том, чтобы туда перенести геймплей, даже речи не идет.

0
monk70

Это не неиграбельная сцена. Есть демоверсия с геймплеем.

0