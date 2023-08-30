The Legend of Zelda: Ocarina of Time - сравнение оригинала и фанатского ремейка на Unreal Engine 5 ©

YouTube-канал ElAnalistaDeBits поделился сравнительным видео The Legend of Zelda: Ocarina of Time между оригиналом и фанатским ремейкомна Unreal Engine 5.

Это видео даст вам представление о графических улучшениях, которые привнес в игру ремейк CryZENx. В видео сравнивается все: от освещения до окружающей среды и моделей врагов. Это откровение, особенно для тех, кто критиковал этот проект.

Ранее в этом месяце CryZENx выпустил новую демо-версию фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time, посвященную Mountain Trail.