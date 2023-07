Аонума: "Я бы никогда не стал пытаться внедрить в свою игру чужие идеи" ©

Нередко игры сравнивают друг с другом, особенно если они имеют схожие элементы геймплея. Так произошло и с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вплоть до того, что продюсер серии Zelda Эйдзи Аонума высказался по этому поводу в интервью RTL Nieuws.

По словам Аонума, его команда была настолько занята разработкой игры, что у них не было времени поиграть в другие игры, такие как Elden Ring. Эту игру часто сравнивают с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, но сам Аонума утверждает, что они лишь слышали об этой игре. А потому они вовсе не вдохновлялись Elden Ring.

В заключение Аонума сказал, что " разумеется, бывают ситуации, в которых вы создаете что-то похожее на существующую игру, но я бы никогда не попытался вложить в свою игру чужие идеи. Я слишком горд для этого. Я всегда ищу оригинальные идеи. Когда я создавал A Link Between Worlds, то в игре была реализована 3D-система, позволяющая при прыжке создать впечатление, что Линк движется прямо на вас. А когда я показал это своему бывшему главе Nintendo (Сатору) Ивате, тот ответил, что "не знал, что такое возможно". Мне было очень приятно это слышать, поскольку, на мой взгляд, в этом и заключается суть разработки игр: придумывать то, до чего еще никто не додумался.

Ранее FromSoftware заявляла, что когда студия разрабатывала Elden Ring, на нее повлияли различные игры, включая The Legend of Zelda: Breath of the Wild