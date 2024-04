Геймер показал, как выглядит карта Zelda: Tears of the Kingdom после 800+ часов детального изучения игры

Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышло на Nintendo Switch еще в начале прошлого года. Проект получил заслуженное признание критиков, а также игроков, и казалось, начал забываться. Однако преданные поклонники этой фэнтезийной вселенной продолжают изучать The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, тратя на это немыслимое количество времени. Благодаря стараниям одного упорного геймера теперь мы знаем, как может выглядеть карта игры после 800 часов приключений в открытом мире.

Пользователь под ником nightgames834 похвастался в социальных сетях тем, что потратил на исследование The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже 870 часов. При этом он не является каким-то дата-майнером или одержимым фанатом, который пытается отыскать упущенные секреты. Все это время геймер потратил на полную зачистку всех доступных областей в игре и закрытие святынь с головоломками.

Как выглядит фактически завершенная карта The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вы можете увидеть на скриншоте выше. К сожалению, за такое детальное исследование игры разработчики не добавили достижений или скрытых наград, что немного разочаровывает. Тем не менее пользователь получил десятки восторженных комментариев от других поклонников игры, которые похвалили его за упорство.