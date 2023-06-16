Генеральный директор Illumination опроверг слухи о мультфильме по мотивам Zelda ©

На прошлой неделе голливудский инсайдер Джефф Снейдер заявил, что у него есть веские основания полагать, что Illumination и Nintendo ведут переговоры о подписании соглашения о создании фильма о Зельде.

Однако в беседе с TheWrap на Международном фестивале анимации в Анси основатель и генеральный директор Illumination Крис Меледандри опроверг эти слухи.

Я не знаю, откуда это взялось. Я имею в виду, что могу понять, как люди могут предполагать всевозможные вещи, потому что, очевидно, у нас был большой опыт совместной работы. Мои отношения с Nintendo теперь включают в себя членство в совете директоров, поэтому я понимаю, как люди могут предполагать такие вещи. Но если говорить о конкретике, то это просто то, о чем я слышал много сообщений. Речь идет о том, что будет дальше между Nintendo и Illumination.

Из такого опровержения можно сделать два вывода. С одной стороны, возможно, в отношении фильма о "Зельде" действительно пока ничего не происходит. С другой стороны, вполне возможно, что Меледандри не хотел говорить о сделке, которая еще не является официальной. Таким образом, пока еще слишком рано говорить о том, будет ли экранизация или нет.