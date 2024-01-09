Глава Sony высказался об экранизации The Legend of Zelda

Глава корпорации Sony Кеничиро Йошида прокомментировал ход работы над экранизацией серии игр The Legend of Zelda. Произошло это во время выставки CES 2024.

Sony Pictures является производственной компанией, которая взялась за разработку фильма. Йошида заявил, что с трепетом относится к проекту, и что уже давно было пора перенести The Legend of Zelda на экраны. Он уверен, что его команда сумеет создать отличную историю с атмосферой исследования и приключения.

Фильм по серии игр The Legend of Zelda был впервые анонсирован в ноябре. Сообщается, что над проектом будут работать Ави Арад и Уэс Болл.