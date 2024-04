Игрок создал внушительный мотоцикл с пламенным выхлопом в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Пользователь Reddit с ником HyruleEngineering поделился видео со своим новым творением в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Он создал впечатляющий мотоцикл, который источает пламя. Теперь у Линка есть совершенно новое транспортное средство для изучения местности. Возможность создавать собственный транспорт с помощью режима Ultrahand в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вдохновляет творческих игроков, которые регулярно делятся своими творениями в социальных сетях с момента выхода игры.

Для создания байка игрок использовал 5 челюстей Кольгеры (Colgera jaws), 2 больших колеса, 2 конструктивных головки (construct heads), 2 лучевых излучателя (beam emitters), 2 излучателя пламени (flame emitters), 2 фонаря (lights), 1 тележку (mine cart), 1 стабилизатор (stabilizer), 1 руль (steering stick) и 1 потоковое ядро (flux construct I core).