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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 618 оценок

Игрок создал внушительный мотоцикл с пламенным выхлопом в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Fima03
Новости

Пользователь Reddit с ником HyruleEngineering поделился видео со своим новым творением в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Он создал впечатляющий мотоцикл, который источает пламя. Теперь у Линка есть совершенно новое транспортное средство для изучения местности. Возможность создавать собственный транспорт с помощью режима Ultrahand в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вдохновляет творческих игроков, которые регулярно делятся своими творениями в социальных сетях с момента выхода игры.

Для создания байка игрок использовал 5 челюстей Кольгеры (Colgera jaws), 2 больших колеса, 2 конструктивных головки (construct heads), 2 лучевых излучателя (beam emitters), 2 излучателя пламени (flame emitters), 2 фонаря (lights), 1 тележку (mine cart), 1 стабилизатор (stabilizer), 1 руль (steering stick) и 1 потоковое ядро (flux construct I core).

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
RickeyIMBA

скорость мотоцикла 10 км в час, найс

1
inkomniak

Лютая тачанка😃

-1