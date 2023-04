Мэттью Мерсер подтвердил, что он снова озвучивает Ганондорфа в Zelda: Tears of the Kingdom ©

Мэттью Мерсер подтвердил, что он снова озвучит Ганондорфа в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Многие фанаты пытались угадать, кому принадлежит этот голос, с тех пор как мы впервые услышали его в трейлере, но никто не мог быть уверен, пока это не было подтверждено официально.

Актер озвучивания сообщил об этом на своей странице в Твиттере, заявив, что он с детства является "огромным поклонником Legend of Zelda". В доказательство Мерсер также поделился фотографией, на которой он изображен в детстве в костюме Ганондорфа.

Я с детства очень люблю "Легенду о Зельде", и Ганондорф был одним из моих любимых антагонистов... до такой степени, что я изображал эту зеленокожую угрозу в своем веб-сериале более десяти лет назад!

У Мерсера много других ролей персонажей в играх и аниме. Среди них Хром из Fire Emblem, Коул Кэссиди из Overwatch, Леви из Attack on Titan, Леон Кеннеди из Resident Evil 6, Юсуке Китагава из Persona 5, Йотаро Куджо из Jojo's Bizarre Adventure и многие другие роли.

Вы также можете узнать Мерсера по веб-сериалу Critical Role, в котором он с 2015 года исполняет роль Мастера подземелий.

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая на Nintendo Switch.