На данный момент Zelda: Tears of the Kingdom - самая продаваемая игра 2023 года в Европе на физических носителях ©

Последние данные о коммерческих показателях Zelda Tears of the Kingdom предоставлены GFK и сосредоточены на европейском рынке, где очередной хит Nintendo уже стал самой продаваемой игрой в 2023 году на Старом континенте, по крайней мере, в розничном формате. Рассматриваемые европейские рейтинги учитывают рынки Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Испании и Великобритании.

На втором месте мы находим Hogwarts Legacy. На физическом рынке её не удалось превзойти шедевр Nintendo, но, учитывая платформы, на которых она представлена, возможно, общий результат цифровых продаж говорит о другом.

На третьей позиции мы, очевидно, находим FIFA 23 , причем она тоже могла бы быть на более высокой позиции, учитывая цифровые копии, но на данный момент у нас нет полной картины.