Nintendo опубликовала финансовые результаты - 132,46 млн. проданных Nintendo Switch и 19.5 млн Tears of the Kingdom

Сегодня компания Nintendo объявила финансовые результаты за первое полугодие финансового года (с 1 апреля по 30 сентября), в том числе данные о продажах консоли Nintendo Switch.
В пресс-релизе упоминается, что по состоянию на 30 сентября гибридная консоль отгружена в количестве 132,46 млн. единиц, что означает, что за прошедший квартал было продано 2,93 млн. единиц, а за первую половину финансового года - 6,48 млн. единиц (рост на 2,4% по сравнению с предыдущим годом).
С момента выпуска консоли было отгружено 1 133,23 млн. единиц программного обеспечения для Nintendo Switch.
Прогноз на текущий финансовый год остается таким же, как и опубликованный в мае, в отношении консольных устройств. Nintendo рассчитывает отгрузить 15 млн. консолей Switch. Достижение этой цели приведет к тому, что к 31 марта 2024 года общий объем поставок Switch составит 140,62 млн. штук.
С другой стороны, прогноз по продажам консольных устройств был увеличен со 180 до 185 млн. единиц.
Переходя к финансовым результатам Nintendo, отметим, что объем продаж составил 796,2 млрд. иен, увеличившись на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль составила 279,9 млрд. иен, увеличившись на 27,0% по сравнению с предыдущим годом.
Говоря о поставках программного обеспечения, мы узнаем, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom по состоянию на 30 сентября разошлась тиражом почти 20 млн. копий (а именно 19,5 млн. копий), а Pikmin 4 - 2,61 млн. копий.
Среди игр, выпущенных в прошлом финансовом году, можно отметить Mario Kart 8 Deluxe, которая разошлась тиражом 57,01 млн. единиц, и Super Smash Bros. Ultimate - 32,44 млн. единиц. С начала финансового года в апреле было продано 3,22 млн. единиц и 1,35 млн. единиц соответственно.
Также мы получили список миллионных продаж игр от студий Nintendo, который представлен ниже.
Круто. Рад, что Нинтендо на коне.
это как же Марио нужно любить чтоб эту нафиг не нужную железку се взять
Это действительно портативная консоль, особенно Switch Lite, а с чипом на ней так вообще находка. Вы Steam Deck вживую видели? Тяжело её назвать компактной.
Смешно слушать тех, кто не играл в эти игры, а просто напросто копирует мнение одного мини-блогера. Я как имеющий консоли PS 3 - 4 PRO и Switch с DC? Со всей ответственностью заявляю что игры N лучше кинца от Соевой плойки