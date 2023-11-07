Nintendo опубликовала финансовые результаты - 132,46 млн. проданных Nintendo Switch и 19.5 млн Tears of the Kingdom

Сегодня компания Nintendo объявила финансовые результаты за первое полугодие финансового года (с 1 апреля по 30 сентября), в том числе данные о продажах консоли Nintendo Switch.

В пресс-релизе упоминается, что по состоянию на 30 сентября гибридная консоль отгружена в количестве 132,46 млн. единиц, что означает, что за прошедший квартал было продано 2,93 млн. единиц, а за первую половину финансового года - 6,48 млн. единиц (рост на 2,4% по сравнению с предыдущим годом).

С момента выпуска консоли было отгружено 1 133,23 млн. единиц программного обеспечения для Nintendo Switch.

Прогноз на текущий финансовый год остается таким же, как и опубликованный в мае, в отношении консольных устройств. Nintendo рассчитывает отгрузить 15 млн. консолей Switch. Достижение этой цели приведет к тому, что к 31 марта 2024 года общий объем поставок Switch составит 140,62 млн. штук.

С другой стороны, прогноз по продажам консольных устройств был увеличен со 180 до 185 млн. единиц.

Переходя к финансовым результатам Nintendo, отметим, что объем продаж составил 796,2 млрд. иен, увеличившись на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль составила 279,9 млрд. иен, увеличившись на 27,0% по сравнению с предыдущим годом.

Говоря о поставках программного обеспечения, мы узнаем, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom по состоянию на 30 сентября разошлась тиражом почти 20 млн. копий (а именно 19,5 млн. копий), а Pikmin 4 - 2,61 млн. копий.

Среди игр, выпущенных в прошлом финансовом году, можно отметить Mario Kart 8 Deluxe, которая разошлась тиражом 57,01 млн. единиц, и Super Smash Bros. Ultimate - 32,44 млн. единиц. С начала финансового года в апреле было продано 3,22 млн. единиц и 1,35 млн. единиц соответственно.

Также мы получили список миллионных продаж игр от студий Nintendo, который представлен ниже.