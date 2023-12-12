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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 525 оценок

Nintendo задумывается о том, чтобы наконец-то сделать Зельду главным героем в новых частях The Legend of Zelda

Gutsz
Новости

На протяжении всей серии The Legend of Zelda главным героем выступал Линк, но в скором времени это может измениться. О новом протагонисте игроки просят уже давно, и похоже, руководство Nintendo наконец-то готово прислушаться к своим фанатам. Сегодня компания официально высказала идею сделать Зельду новым главным героем следующей части The Legend of Zelda.

О новом главном герое в The Legend of Zelda заговорил лично продюсер серии Эйдзи Аонума. В разговоре с журналистами он признался, что разработчики рассматривают самые разные варианты и форматы продолжения популярной франшизы. В команде серьезно обсуждают возможность сделать Зельду полноценным играбельным персонажем и главным героем новой игры.

Как отмечается, Зельда не просто заменит Линка. Она может стать вторым играбельным персонажем в игре, получить больше внимания и участия в общем сюжете или даже получить собственный спин-офф. Разработчики активно обсуждают этот момент и не собираются спешить с принятием такого ответственного решения.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
-zotik-

Никто и не заметит разницы. Линк молчаливый женоподобный эльф. Просто как говорится сменить имя и никто не заметит

3
DezmondAin Grimm

Лучше бы задумались о том, чтобы портировать игру на комп.

Тем более, это бы принесло не мало денег.

Я понимаю, что это специальный исклюзив, чтобы их приставку покупали, но первую то часть можно было бы портировать.

Всё равно она уже давно не актуальна для их приставки.

1
-zotik-

Нинтендо очень замкнутые. Особенно среди своих вещей

0
kirill filatov

а кто ее купит на пк за 60 баксов

0
GoliafJx

Норм план. Сначала сделать Зельду вторым играбельным персонажем, а в следующей части забить Линка клюшкой.

0
Макс Макс 007

Ну как, ща мода же на феминность даже у японцев, можно из линка сделать зельду с помощью магических пилюль

0
Kenn1y

Давно пора, но, лучше бы они задумались над сюжетом и повествованием.

-1