Nintendo задумывается о том, чтобы наконец-то сделать Зельду главным героем в новых частях The Legend of Zelda

На протяжении всей серии The Legend of Zelda главным героем выступал Линк, но в скором времени это может измениться. О новом протагонисте игроки просят уже давно, и похоже, руководство Nintendo наконец-то готово прислушаться к своим фанатам. Сегодня компания официально высказала идею сделать Зельду новым главным героем следующей части The Legend of Zelda.
О новом главном герое в The Legend of Zelda заговорил лично продюсер серии Эйдзи Аонума. В разговоре с журналистами он признался, что разработчики рассматривают самые разные варианты и форматы продолжения популярной франшизы. В команде серьезно обсуждают возможность сделать Зельду полноценным играбельным персонажем и главным героем новой игры.
Как отмечается, Зельда не просто заменит Линка. Она может стать вторым играбельным персонажем в игре, получить больше внимания и участия в общем сюжете или даже получить собственный спин-офф. Разработчики активно обсуждают этот момент и не собираются спешить с принятием такого ответственного решения.
Никто и не заметит разницы. Линк молчаливый женоподобный эльф. Просто как говорится сменить имя и никто не заметит
Лучше бы задумались о том, чтобы портировать игру на комп.
Тем более, это бы принесло не мало денег.
Я понимаю, что это специальный исклюзив, чтобы их приставку покупали, но первую то часть можно было бы портировать.
Всё равно она уже давно не актуальна для их приставки.
Нинтендо очень замкнутые. Особенно среди своих вещей
а кто ее купит на пк за 60 баксов
Норм план. Сначала сделать Зельду вторым играбельным персонажем, а в следующей части забить Линка клюшкой.
Ну как, ща мода же на феминность даже у японцев, можно из линка сделать зельду с помощью магических пилюль
Давно пора, но, лучше бы они задумались над сюжетом и повествованием.