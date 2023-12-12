Nintendo задумывается о том, чтобы наконец-то сделать Зельду главным героем в новых частях The Legend of Zelda

На протяжении всей серии The Legend of Zelda главным героем выступал Линк, но в скором времени это может измениться. О новом протагонисте игроки просят уже давно, и похоже, руководство Nintendo наконец-то готово прислушаться к своим фанатам. Сегодня компания официально высказала идею сделать Зельду новым главным героем следующей части The Legend of Zelda.

О новом главном герое в The Legend of Zelda заговорил лично продюсер серии Эйдзи Аонума. В разговоре с журналистами он признался, что разработчики рассматривают самые разные варианты и форматы продолжения популярной франшизы. В команде серьезно обсуждают возможность сделать Зельду полноценным играбельным персонажем и главным героем новой игры.

Как отмечается, Зельда не просто заменит Линка. Она может стать вторым играбельным персонажем в игре, получить больше внимания и участия в общем сюжете или даже получить собственный спин-офф. Разработчики активно обсуждают этот момент и не собираются спешить с принятием такого ответственного решения.