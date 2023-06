Новую The Legend of Zelda прошли менее чем за 54 минуты - это новый рекорд

Спидраннеры продолжают соревноваться по скорости прохождения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на версии 1.0.0. Новый мировой рекорд установил блогер gymnast86: он прошел игру за 53 минуты и 55 секунд — как и обещал ранее.

Блогер опубликовал запись прохождения 8 июня, поэтому его время еще не появилось на сайте Speedrun.com. Прошлый рекорд, установленный 7 июня, принадлежал блогеру с псевдонимом Zdi — 55 минут и 23 секунды. Вероятно, результат gymnast86 тоже быстро улучшат.

Блогерам удается так быстро проходить игру, так как они пользуются багами и всяческими геймплейными уловками, а также игнорируют битвы с второстепенными боссами.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая на Switch.