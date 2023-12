Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom посвятили номинациям The Game Awards 2023

Компания Nintendo выпустила новый трейлер к игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, чтобы отметить ее многочисленные номинации на The Game Awards 2023. В ролике показаны все известные геймплейные эпизоды, а также напоминание о том, что последняя Zelda претендует на многочисленные награды на мероприятии, которое стартует 8 декабря в 3:30 утра.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это последняя часть серии Zelda для Nintendo Switch, а также одна из самых известных видеоигр в истории благодаря своей особой механике и уровню проработки всей игры, настолько, что возникает вопрос, является ли она лучшей из когда-либо созданных видеоигр?

Поэтому многочисленные номинации на The Game Awards 2023 были вполне ожидаемы, учитывая положительную репутацию игры и тот резонанс, который она вызвала у геймеров, несмотря на то, что вышла всего на одной платформе.

Сложно сказать, получит ли она награду за "Игру года", учитывая жесткую конкуренцию, но в любом случае это очень важная игра, которая, скорее всего, повлияет на последующие части серии.