Обнаружен новый глюк дублирования предметов в Zelda Tears of the Kingdom: 20 предметов менее чем за 30 секунд ©

В The Legend of Zelda Tears of the Kingdom обнаружен новый, гораздо более быстрый глюк дюпа предметов, позволяющий игрокам дублировать практически любой предмет за время, занимающее менее 30 секунд.

Как обнаружил пользователь Reddit USBdongle6727, новый и более быстрый процесс дублирования предметов можно посмотреть здесь, который предполагает использование вашего параплана в качестве средства для продолжения использования оригинального эксплоита дублирования.

Все что вам нужно сделать, это:

Иметь предмет, который вы хотите дублировать, в последнем слоте вкладки материалов (можно сделать это, выбросив его и подобрав снова). Спрыгните с небольшого уступа и полетайте на параплане Войдите в меню и держите предмет, количество которого равно 1, за которым следует предмет, который вы хотите надюпать, в последнем слоте вашего инвентаря. Выйдите из меню и снова войдите в меню. Предмет с количеством 1 будет сброшен, но дублированный предмет останется в инвентаре. Возьмите еще один предмет с количеством 1, а затем снова предмет, который вам нужно надюпать.

USBdongle6727 предупреждает, что делать это следует не более четырех циклов, поскольку после этого дубликаты начинают исчезать. И помните, что поскольку этот метод предполагает прыжки и приземление, такие предметы, как яйцо, могут разбиться, а другие, например бомба, взорвутся при контакте. Поэтому убедитесь, что предмет, который вы пытаетесь надюпать, не взорвется или не сломается из-за высоты, на которой его подбросили. Для этого можно найти выступ над водой, тогда предметы упадут в воду и не разобьются/взорвутся.



Определенно, это легкий способ избавиться от некоторого гринда, хотя технически это считается читингом.