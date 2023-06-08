По слухам, Universal и Illumination договорились о производстве анимационного фильма по мотивам серии Legend of Zelda ©

После огромного успеха фильма "Братья Супер Марио в кино" компании Universal и Illumination активно работают с Nintendo над созданием фильма "Легенда о Зельде". Об этом сообщил инсайдер Джефф Снейдер. По сообщениям, это будет следующий большой фильм компании Illumination.

В 2020 году мы в Knight Edge Media слышали, что несколько лет назад компания Netflix хотела создать сериал по "Легенде о Зельде" в реальном времени, причем на роль Линка она рассматривала Тома Холланда. Однако из этого ничего не вышло, кроме производственной сетки.

О сценаристе и режиссере фильма "Легенда о Зельде" пока ничего не известно.