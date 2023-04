Подробности о производительности и разрешении The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

По информации портала Nintendo World Report, в режиме док-станции The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom работала с частотой 30 fps при разрешении 1600 x 900 (900p). Кроме того, было отмечено, что игра "стабильно" работала с такой частотой кадров в большинстве случаев, но в самые напряженные моменты наблюдалось падение частоты кадров.

В ходе тестирования Nintendo Life старший видеопродюсер Алекс Олни получил аналогичные результаты, отметив, что производительность в основном была " стабильной", но были моменты, когда она проседала:

Производительность по большей части довольно высокая, но в некоторых случаях при использовании Ultrahand наблюдается заметное снижение частоты кадров. Нельзя сказать, что это портило впечатление от игры или портило удовольствие, но было бы неплохо, если бы подобные проблемы были устранены".

Кстати, The Legend of Zelda: Breath of the Wild также работала с частотой 30 fps (по крайней мере, после ряда обновлений, улучшивших некоторые аспекты игры), а разрешение в доковом режиме было таким же, как и в новой игре. Ожидается, что разрешение портативного режима в Tears of the Kingdom будет таким же, как и в Breath of the Wild (с базовой частотой 30 fps и с максимальным динамическим разрешением 720p), но это пока не подтверждено.

Релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom сотоится 12 мая на Nintendo Switch.