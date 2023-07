Поклонники Zelda:Tears Of The Kingdom устали от Илона Маска

Один из японских игроков в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выложил в твиттере видео, как в игре он взрывает имя Маска, сложенное из деревянных брусьев. Chocrab_1226 таким образом выразил негодование по поводу последних действий владельца твиттера. Видео завирусилось настолько, что японцу пришлось записать еще одно, где имя Маска написано уже на английском.

Судя по комментариям, большинству пользователей такая выходка пришлась по душе. Они назвали видео прекрасным, обладающим лечебным эффектом. Другие призывали к объединению против владельца социальной сети.

1 июля в твиттере произошел массовый сбой, а затем Илон Маск объявил о введении ограничений на количество просмотренных постов за день. Верифицированные пользователи могли посмотреть 6000 постов в день, не верифицированные аккаунты 600, а новые не верифицированные пользователи всего 300. Позже лимиты были увеличены для всех трех категорий пользователей, что не сильно исправило ситуацию с недовольными пользователями.