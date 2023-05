Продюсер Tears Of The Kingdom заинтересован в анимационном фильме о Зельде в стиле "Братья Супер Марио в кино" ©

По общему мнению критиков, Zelda является более крупной франшизой, чем Mario. И если Марио может принести Nintendo миллиард долларов в прокате, можно предположить, что и Zelda может сделать то же самое.

В интервью Polygon продюсер Tears of the Kingdom Эйдзи Аонума сказал, что он, конечно, "заинтересован" в анимационном фильме по мотивам Zelda, но его мнение не может сделать этот фильм реальностью.

"Должен сказать, что я заинтересован. Несомненно", - сказал он. "Но, к сожалению, моя заинтересованность не заставит события происходить".

"Возможно, здесь важен голос фанатов", - добавил директор игры Хидэмаро Фудзибаяси.

А поскольку Tears of the Kingdom уже отлично стартовала, не стоит удивляться, что у Фудзибаяси уже есть планы на следующую игру Zelda. На вопрос, есть ли идеи, которые не вошли в Tears of the Kingdom, но могут появиться в потенциальном продолжении, Фудзибаяси скромно ответил: "У меня есть несколько идей, но я не уверен, что могу поделиться ими здесь".

"Да, нет, это создаст для меня проблемы. Так что, пожалуйста, не надо", - добавил Аонума.