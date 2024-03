Состоялся анонс фигурки Линка из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Good Smile

Компания Good Smile открыла предварительные заказы на новую экшин фигурку Линка из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Предлагается две версии на выбор: стандартная и делюкс. Высота фигурки составляет 5,9 дюйма (прим. 15 см).

В комплекте стандартной версии фигурки будут три сменных лица, несколько сменных рук, Высший Меч Места, Хайлийский щит, Хайлийский капюшон и подставка. В состав DX-версии будет добавлено еще несколько видов оружия и аксессуаров. Среди них - ракета с эффектами, лук, стрелы, походный щит, каменный молот и длань короля Рауру.

За стандартную фигурку Линка придется заплатить 9900 иен (около $65). Figma Link DX Edition обойдется в 16 800 иен ( около $112). Релиз состоится в феврале 2025 года.

Напомним, что The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom доступна на Nintendo Switch.