The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала лучшей игрой 2023 года по версии IGN

Игровой портал IGN продолжает подводить итоги уходящего 2023 года. На этот раз администрация платформы назвала лучшую игру года – ей оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Nintendo.

Представители IGN отметили, что в Tears of the Kingdom игроки предоставлены сами себе благодаря открытому миру, что гарантирует им абсолютную свободу действий.

Другими номинантами на звание «Игра года» были Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и Resident Evil 4 Remake. Они оказались победителями в других категориях.

Победители в других номинациях от IGN

Лучший игровой хоррор и лучшая игра на Xbox – Alan Wake 2;

Лучшая RPG, лучшая игра на ПК и PlayStation – Baldur's Gate 3;

Лучший «соулслайк» – Lies of P;

Лучший экшен – Star Wars Jedi: Survivor;

Лучшая игра в открытом мире и лучшая игра Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Говоря о рекордах в игровой сфере 2023 года стоит отметить провал The Day Before от якутских разработчиков. Шутер получил оценку 1 из 10 от IGN. Это первый подобный случай за последние 12 лет.

Ранее Valve объявила список номинантов на ежегодную премию The Steam Awards. В него попали экшен Baldur's Gate 3 и хоррор Lethal Company.