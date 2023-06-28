The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой продаваемой игрой мая 2023 года в США ©

Согласно данным, предоставленным компанией Circana (опубликованным аналитиком Circana Мэтом Пискателлой в Twitter), игра с открытым миром, проданная по всему миру в количестве более 10 миллионов экземпляров за 3 дня после выхода, не только возглавила чарты за май, но и мгновенно стала второй по продажам игрой года, уступив лишь Hogwarts Legacy - и в отличие от большинства других игр, данные по игре Nintendo даже не включают цифровые продажи.

Интересно, что ажиотаж вокруг Tears of the Kingdom также привел к росту продаж ее предшественницы: The Legend of Zelda: Breath of the Wild вновь вошла в топ-20 на 13-м месте. Другие крупные релизы 2023 года, такие как Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jed: Survivor и Dead Island 2, также занимают высокие места в чартах.

Что касается аппаратного обеспечения, то Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью месяца в США как в штуках, так и в долларах, чему, несомненно, в значительной степени способствовал выход игры Tears of the Kingdom. Потребительские расходы на Switch были выше, чем когда-либо для этой платформы в любом месяце мая, а продажи единиц продукции стали вторыми по этому показателю, уступая лишь маю 2020 года.

PS5, тем временем, остается самой продаваемой консолью в этом году как в штуках, так и в долларах. И PS5, и Switch в мае продемонстрировали двузначный рост, компенсируя снижение продаж Xbox Series X/S за счет снижения расходов на аппаратное обеспечение.