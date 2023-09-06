У создателей The Legend of Zelda Tears of the Kingdom нет планов на DLC ©

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала хитом продаж в начале этого года, но, в отличие от своей предшественницы, Nintendo, похоже, не планирует выпускать для нее DLC или другой контент после выхода.

В интервью японскому изданию Famitsu, опубликованном 6 сентября, многолетний руководитель проекта Zelda и продюсер Tears of the Kingdom Эйдзи Аонума заявил, что команда, создавшая игру, "не планирует выпускать никакого дополнительного контента", в основном потому, что считает мир, созданный в Breath of the Wild и расширенный в сиквеле, в какой-то мере завершенным.

В настоящее время, судя по всему, команда не работает над DLC или контентом после запуска игры, кроме исправлений ошибок и небольших обновлений, которые выходят с мая с некоторой периодичностью. Для сравнения, дополнения BotW The Master Trials и The Champions' Ballad были выпущены в июне и декабре 2017 года после релиза игры 3 марта того же года.

Директор TotK Хидемаро Фудзибаяси лишь отметил, что он думает о "следующем интересном опыте" для Zelda, и сказал, что команда пока не знает, в какой форме это будет сделано.