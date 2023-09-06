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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.8 469 оценок

У создателей The Legend of Zelda Tears of the Kingdom нет планов на DLC

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butcher69
Новости

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала хитом продаж в начале этого года, но, в отличие от своей предшественницы, Nintendo, похоже, не планирует выпускать для нее DLC или другой контент после выхода.

В интервью японскому изданию Famitsu, опубликованном 6 сентября, многолетний руководитель проекта Zelda и продюсер Tears of the Kingdom Эйдзи Аонума заявил, что команда, создавшая игру, "не планирует выпускать никакого дополнительного контента", в основном потому, что считает мир, созданный в Breath of the Wild и расширенный в сиквеле, в какой-то мере завершенным.

В настоящее время, судя по всему, команда не работает над DLC или контентом после запуска игры, кроме исправлений ошибок и небольших обновлений, которые выходят с мая с некоторой периодичностью. Для сравнения, дополнения BotW The Master Trials и The Champions' Ballad были выпущены в июне и декабре 2017 года после релиза игры 3 марта того же года.

Директор TotK Хидемаро Фудзибаяси лишь отметил, что он думает о "следующем интересном опыте" для Zelda, и сказал, что команда пока не знает, в какой форме это будет сделано.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
r23dom

какое еще длц, это будет третья часть

1
211186

Ну и добавить собственно нечего

0
Олег Дудин

Теперь команде надо отдохнуть и готовить новую игру серии. Чем-то придётся фанатов удивлять.

0
Kenn1y

Ну да, прошлые 2 по сути ничем не удивляли.

-2
HITMAN 5

В Tears of the Kingdom есть мастер мод? Типа золотые моблины?

0
Freund Benno

Так это и естт длц. У длц не может быть длц.

0