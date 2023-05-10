Подробности LEGO 2K Drive об игровых режимах, многопользовательских функциях и кастомизации ©

LEGO 2K Drive, грядущая гоночная игра на тему Lego от Visual Concepts, выходит на следующей неделе, и 2K опубликовала список всей необходимой информации, которую вы, возможно, захотите узнать перед полным выпуском игры. Эти сведения о Lego 2K Drive включают информацию о режимах игры, многопользовательских функциях и параметрах кастомизации, к которым у игроков будет доступ в игре.

Четыре режима

Сюжет. Играйте в одиночку или в совместном режиме с разделенным экраном на своем пути от начинающего гонщика до известного чемпиона, соревнуясь с рядом харизматичных соперников в надежде однажды выиграть желанный трофей Sky Cup.

Кубок — получите опыт Гран-при в режиме серии кубков, включающем несколько трасс подряд. Вы будете набирать очки после каждой гонки в зависимости от вашего финишного места, а те, кто наберет наибольшее количество очков, займут первые места на подиуме.

Гонка. Вы можете выбрать любую трассу и уровень класса лицензии (определяющий общую скорость и доступные способности).

Мини-игры. В мини-играх есть уникальные цели, которые не основаны на пересечении финишной черты, и скорость — не единственное, что требуется для успеха.

Подробности кроссплатформенной игры

Локальная игра/разделение экрана. На всех платформах вы можете наслаждаться вождением в режиме разделения экрана для двух игроков. На Nintendo Switch два игрока также могут подключиться для локальной игры, используя две системы Nintendo Switch по одному и тому же беспроводному соединению.

Играйте с друзьями по сети — объединяйтесь с кроссплатформенной игрой, доступной на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.

Играйте со всеми по сети. Посмотрите, как вы соревнуетесь с гонщиками со всего мира в многопользовательском онлайн-режиме «Играйте со всеми», включая кросс-плей на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.

Кастомизация

В гараже вы будете собирать и модифицировать автомобили в LEGO 2K Drive. У вас есть возможность создавать машины своей мечты в Ангаре, настраивая каждый кубик. С самого начала у вас будут сотни кубиков для сборки, отсортированных по типу и категории, и более 1000 уникальных деталей LEGO, доступных по ходу приключения.

Все транспортные средства в LEGO 2K Drive имеют собственные характеристики, включая максимальную скорость, ускорение, управляемость, здоровье, силу в ближнем бою и вес. Чем больше кирпичей в вашем автомобиле, тем тяжелее он становится, что влияет на весовой класс.

После запуска разработчики также предоставят игрокам возможность делиться кастомизациями с друзьями и сообществом в Интернете.

Lego 2K Drive выходит 19 мая на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch.