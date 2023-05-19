Состоялся релиз гонки LEGO 2K Drive. Смотрим запускающий трейлер ©

Студия Visual Concepts выпустила релизный трейлер аркадной гонки LEGO 2K Drive, которая сегодня вышла на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Первые обзоры игры появились ранее на этой неделе и оказались вполне сносными. Рецензенты отмечали продуманные испытания, которые подходят как для новичков, так и для ветеранов жанра, массу возможностей для любителей мультиплеера и кооператива, а также грамотно реализованную систему управления машинами, большое разнообразие трасс и биомов.