Состоялся релиз гонки LEGO 2K Drive. Смотрим запускающий трейлер

Студия Visual Concepts выпустила релизный трейлер аркадной гонки LEGO 2K Drive, которая сегодня вышла на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Первые обзоры игры появились ранее на этой неделе и оказались вполне сносными. Рецензенты отмечали продуманные испытания, которые подходят как для новичков, так и для ветеранов жанра, массу возможностей для любителей мультиплеера и кооператива, а также грамотно реализованную систему управления машинами, большое разнообразие трасс и биомов.
спс но нет посредственная гоночка за 60 бачей.
Жди тогда пиратку