LEGO 2K Drive 19.05.2023
6.9 27 оценок

Состоялся релиз гонки LEGO 2K Drive. Смотрим запускающий трейлер

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ltdx
Новости

Студия Visual Concepts выпустила релизный трейлер аркадной гонки LEGO 2K Drive, которая сегодня вышла на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Первые обзоры игры появились ранее на этой неделе и оказались вполне сносными. Рецензенты отмечали продуманные испытания, которые подходят как для новичков, так и для ветеранов жанра, массу возможностей для любителей мультиплеера и кооператива, а также грамотно реализованную систему управления машинами, большое разнообразие трасс и биомов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
kotasha

спс но нет посредственная гоночка за 60 бачей.

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alik12345

Жди тогда пиратку

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