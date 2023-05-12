В сеть попал полный список достижений аркадной гонки LEGO 2K Drive ©

В сети продолжают появляться дополнительные подробности об аркадной гонке о Lego 2K Drive, созданной в сотрудничестве между Lego и 2K Games. Чуть более чем через неделю после презентации бесплатного и премиального абонемента и контента после запуска Lego 2K Drive пришло время узнать полный список трофеев, за которыми игроки должны охотиться.

Стало известно, что Lego 2K Drive представит в общей сложности тридцать девять трофеев, что облегчит погружение в это новое приключение на большое количество часов. Из них один платиновый трофей, четыре золотых, 12 серебряных и 22 бронзовых.

Полный список трофеев можно посмотреть по ссылке.