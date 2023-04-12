LEGO Bricktales появится на мобильных платформах в конце апреля ©

Окунитесь в очаровательное красочное приключение среди красивых кирпичных диорам LEGO и аутентичный геймплей по кирпичикам – приключение LEGO Bricktales выходит на устройствах iOS и Android 27 апреля. Уникальная механика пошагового строительства в LEGO Bricktales идеально подходит для мобильных устройств с сенсорным экраном, так что вы можете взять этот красочный мир с собой, куда бы вы ни отправились.

В LEGO Bricktales вы путешествуете по 5 красивым биомам, оформленным в тематике кубиков LEGO, и перенесетесь в зеленую листву самых глубоких джунглей, на раскаленный песок залитых солнцем пустынь, в шум и суету городского угла, в эпическое зрелище возвышающегося средневековья. замок и рай тропических карибских островов. Новая интуитивно понятная механика пошагового строительства поможет вам решить множество забавных головоломок, с которыми вы столкнетесь в этом приключении, и воплотит в жизнь ваши творческие решения.

В поисках вдохновения, чтобы помочь дедушке оживить его захудалый парк развлечений и встретить множество красочных персонажей, которым вы можете помочь своими навыками сборки LEGO, вам будет поручено собрать классные эстетические творения, такие как рыночные прилавки и музыка. коробки и проверьте свои навыки строительства с помощью функциональных головоломок, основанных на физике, таких как сборка кранов и автожиров, созданных командой разработчиков серии Bridge Constructor.

Каждая локация в игре предлагает множество строительных площадок с собственными наборами кубиков LEGO. Каждое из этих испытаний предназначено для раскрытия силы вашего воображения, предоставляя игроку возможность придумать уникальную сборку, которая будет работать, созданную с помощью механики пошагового строительства, которая воспроизводит реальный опыт сборки из кубиков LEGO. . Попросят ли вас надеть свою дизайнерскую шляпу и построить трон, достойный короля, или проверить свои инженерные навыки, чтобы построить мост, по которому тяжелая техника переправится через реку, как вы строите свои постройки и решаете задачи, которые вам предложение зависит от вас!