LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вернулась на вершину британских чартов благодаря комплектации с PS5 ©

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вернулась на вершину британских чартов благодаря комплектации с PS5, которая, по всей видимости, особенно активно продавалась в магазинах Великобритании.

Об этом сообщил Кристофер Дринг, главный редактор GamesIndustry.biz, который, как это часто бывает в выходные дни, дает представление о десятке лучших игр в Великобритании.

Как вы помните, на старте продаж LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показала более высокие розничные продажи, чем даже Elden Ring в Великобритании, поэтому ее возвращение на первое место не так уж и удивительно.

Конечно, есть и вполне конкретная причина успеха комплекта с PS5 и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: официальные скидки на консоли Sony, действующие в эти дни.

В конкретном случае с игрой LEGO, созданной по мотивам саги "Звездные войны", акция позволила приобрести PlayStation 5 с игрой по очень привлекательной цене, возможно, самой низкой за всю историю.