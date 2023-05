В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga появился новый игровой персонаж Люк Старкиллер ©

В честь Дня «Звездных войн» новый игровой персонаж LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Люк Старкиллер, доступен бесплатно для всех игроков на всех платформах. Люк Старкиллер основан на ранней версии Люка Скайуокера, основанной на дизайне концепт-дизайнера и иллюстратора Ральфа МакКуорри, который работал над оригинальной трилогией «Звездных войн».

Игра была разработана TT Games совместно с LEGO Group и командой Lucasfilm Games и произведена Warner Bros. Games. Он доступен на консолях Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК и включает в себя все ранее выпущенные наборы персонажей. В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (а также в LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition) можно играть на всех этих платформах.