Приключенческий экшен Len's Island получит крупное мрачное обновление Cursed Underworld в сентябре

Темная сторона Len's Island раскрывается в последнем обновлении Cursed Underworld, которое приносит хаос в подземелье. Вооружитесь новой броней и зачарованным оружием, так как ползание по подземельям станет еще более неумолимым. Len’s Island — Cursed Underworld от Flow Studio выйдет в Steam 10 сентября.
Cursed Underworld приносит крупнейшее обновление Len’s Island с момента запуска раннего доступа, представляя новую систему подземных процедурных пещер, зачарование оружия, доспехи, переработанное дерево навыков, новую механику выживания, мирный игровой режим и многие другие дополнения, меняющие игру.
Испытайте свои навыки обхода подземелий в новом «проклятом режиме», который выводит покорение подземелий на новый уровень. После прохождения подземелья вы теперь разблокируете новый проклятый режим, позволяющий пройти совершенно новое и гораздо более сложное прохождение, которое включает в себя редкую добычу, новых врагов, более крупные полеты с боссами и уникальные награды. Победите сложные проклятые подземелья, используя новые чары для оружия, систему доспехов, подробное дерево навыков и новые продукты питания.
На острове Лена появится новая процедурно-генерируемая система пещер, которая удвоит размер мира и побудит к бесконечным часам исследований. С этим новым обновлением пещеры будут отделены от подземелий, что позволит сбору ресурсов в пещерах стать более мирным занятием. Система подземных пещер также открывает новый способ передвижения. Исследуя подземные сети, можно найти секретные входы в верхний мир. Игроки могут заняться другими пещерными делами, такими как строительство подземного дома, выращивание грибов и решение головоломок паркура.