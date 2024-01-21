СМИ: Продажи инди-хоррора Lethal Company превысили 10 млн копий

Судя по всему, с момента выхода в середине октября в раннем доступе хоррор-хит Lethal Company от 2023 года разошелся тиражом в 10 миллионов копий.

Компания Push to Talk подсчитала, что ее продажи достигли отметки в 113,9 миллиона долларов, а валовой доход составил 113,9 миллиона долларов. Последний показатель был определен по методу Boxleiter, который учитывает отзывы пользователей, цены и долю Valve.

С помощью этого же метода издание определило, что чистый доход игры на данный момент составляет 33,6 миллиона долларов. У игры сотни тысяч отзывов, а количество игроков колеблется в пределах 120 000-240 000 на протяжении нескольких месяцев.

В течение нескольких недель после выхода Lethal Company набрала 115 000 одновременных пользователей в Steam. К концу 2023 года она вошла в серебряный рейтинг самых продаваемых игр на платформе и достигла более 150 000 игроков.

Говоря с Push to Talk об игре, разработчик Zeekerss назвал ее "игрой о смехе над смертью".

21-летний разработчик начал создавать игры в 2012 году, используя инструменты Roblox для создания игр. После выхода в 2016 году игры Silent Dark он переключился на создание экспериментальных игр на itch.io, а затем и в Steam.

В итоге эти игры привлекли внимание создателей контента и привлекли его собственную аудиторию. Затем он использовал их для проведения небольших игровых тестов для Lethal Company за два месяца до ее выхода.

В конечном итоге успех игры обеспечили приобретенное автором влияние и сарафанное радио. Сколько бы копий игры ни было продано, нетрудно поверить, что за последние три месяца она разошлась довольно хорошо.

Оценивая прием Lethal Company, он назвал ее "редким и удачным опытом". Это "другой вид неопределенности", но главное для него — оставаться скромным и продолжать делать игры.