Авторы Lies of P уже получают различные предложения о создании мультимедийного контента

В дополнение к подтверждению того, что Round8 уже работает над сиквелом Lies of P, у нового IP от Neowiz может появиться возможность выйти за пределы игрового рынка и попасть в кино. Об этом рассказал Чой Чжи Вон, постановщик нашумевшего Soulslike, вышедшего в сентябре 2023 года.

В интервью порталу Game Rant он рассказал, к нему уже поступали предложения превратить Lies of P в фильм, и что Round8 в восторге от этой идеи, так как это даст им возможность рассказать новые истории, которые иначе было бы сложно реализовать.

"Безусловно, есть истории, которые мы не смогли вписать в игру, и я думаю, что это заставляет игроков задаться вопросом, не хотела бы Round8 исследовать эти истории посредством различных СМИ. В этом смысле мы уже получили предложения от нескольких сторонних компаний", - поясняет Чой.

Пока что это лишь гипотеза, и нет уверенности в том, что бренд Lies of P будет расширяться за счет других форм развлечений, будь то художественный фильм или другие подобные проекты. А вот что точно известно, так это то, что проект Neowiz находится только в начале пути, остается только гадать, как разработчики собираются развивать серию, поскольку следующая игра уже находится в работе.