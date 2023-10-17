Продажи Lies of P превысили миллион копий

Общий объем продаж Lies of P по всему миру превысил миллион копий менее чем через месяц после выпуска, объявили издатель Neowiz и разработчик Round8 Studio.
«Эта невероятная веха для Lies of P доказывает потенциал корейских игр на мировой арене», — заявил в пресс-релизе со-генеральный директор Neowiz Сынчул Ким. «Проект Lies of P был непростой задачей для Neowiz и Round8 Studio, и мы очень гордимся тем, чего нам удалось достичь с помощью этой игры».
Режиссер Lies of P Дживон Чой добавил:
«Прием был невероятным, и мы безмерно благодарны, что более миллиона игроков уже отправились в свое путешествие по Крату. Точно так же мы с нетерпением ждем того, что ждет Lies of P в будущем, и нам не терпится рассказать больше, когда придет время».
Lies of P выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Steam и Microsoft Store, а также для Mac в Mac App Store 19 сентября. Она также доступна через Xbox Game Pass.
Отличная игра, прошёл с удовольствтем. Для тех кто не очень любит souls, вполне терпимая по сложности. Разрабам спасибо большое за хорошую игру
Хорошая,приятная игра