Ролевой симулятор моды Life Makeover выходит на ПК и получит перевод на русский язык ©

Китайский разработчик Archosaur Games выводит на ПК популярный бесплатный ролевой симулятор моды и социальной жизни Life Makeover.

Игра поступит в продажу через Steam и Epic Games Store 15 ноября 2023 года. У игры будет собственный клиент, а также поддерживается кроссплатформенная игра. Бета-версия начнется 1 ноября.

Life Makeover описывается как "безграничная игра в жанре одевалки и социального симулятора" и уже довольно давно доступна для iOS и Android.

В игре имеется обширный набор настроек персонажа (что, впрочем, неудивительно), позволяющий выбрать черты лица, форму тела, цвет кожи и многое другое.

Разумеется, как и положено игре про моду, в ней есть тонна нарядов на все случаи жизни, которыми можно наполнить свой гардероб. Кроме того, вы можете окрашивать различные детали каждого из них, чтобы придать своему образу дополнительную индивидуальность.

В игре есть даже "студия одежды DIY", где можно самостоятельно создавать наряды, а также полноценная жилищная система, позволяющая создать идеальное виртуальное жилое пространство. В своем идеальном доме вы сможете "читать, танцевать, заниматься спортом, устраивать вечеринки, заводить домашних животных и многое другое".

В Life Makeover также есть сюжетный режим с Live2D-анимацией, обещающий разгадать тайны и раскрыть истины.

Выше вы можете увидеть трейлер, демонстрирующий различия между текущей мобильной версией и грядущей версией для ПК: улучшенная графика с отражением в пространстве экрана, улучшенное освещение, усовершенствованный рендеринг меха, оптимизированная глубина резкости, улучшенные текстуры материалов и многое другое.

Поддерживается многопользовательский режим: можно посещать дома друзей, устраивать вечеринки, делать фотографии, которые можно использовать для украшения квартиры, делиться идеями макияжа и нарядов.

Кстати, игра будет полностью озвучена на английском языке, а меню и субтитры будут представлены на русском, английском, индонезийском, тайском, упрощенном китайск и вьетнамском языках.