Английский дубляж Like a Dragon Gaiden появится в этом месяце в виде бесплатного обновления

Главный герой этого спин-оффа популярной франшизы Yakuza — Кадзума Кирю, бывший якудза, вынужденный инсценировать собственную смерть ради безопасности друзей и семьи. Однако его мирная жизнь под угрозой — кто-то разыскивает Кирю, чтобы раскрыть правду о его прошлом.

Под псевдонимом Дзёрю, Кирю отправляется в опасное путешествие по Сотенбори и Йокогаме. Его ждут не только суровые схватки с врагами, но и яркие развлечения в лучших традициях серии. Герой познакомится с новыми персонажами, встретит старых знакомых и расследует тайну контейнеровоза в порту Осаки.

В битвах Дзёрю сможет использовать два уникальных боевых стиля: «Якудза» с мощными, зрелищными приёмами и современный стиль «Агент» с такими гаджетами, как электрическое лассо. Игроку предстоит выбирать подходящую тактику в зависимости от конкретной ситуации.