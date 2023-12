Английский дубляж Like a Dragon Gaiden появится в этом месяце в виде бесплатного обновления

Разработчик серии Yakuza компания RGG Studio подтвердила, что английский дубляж Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name появится в этом месяце в качестве бесплатного обновления.

В сообщении, появившемся в X/Twitter, не сообщается конкретная дата выхода обновления. Однако RGG просит поклонников "оставаться на связи и ждать новых подробностей", а поскольку месяц уже идет полным ходом, то ждать осталось недолго.

Мы рады сообщить, что английская озвучка для Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name появится в декабре в виде бесплатного обновления! Следите за новостями

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name вышла для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S 8 ноября 2023 года. До сих пор англоязычные фанаты пользовались преимущественно японской озвучкой с субтитрами. Когда выйдет английский дубляж, в нем вместо Дэррила Курило появится исполнитель главной роли Кадзумы Кирю, актер озвучки Йонг Йеа.

Английский дубляж Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет примерно за месяц до того, как серия продолжится новой частью: Like a Dragon: Infinite Wealth. Она выйдет 26 января 2024 года для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X | S и станет продолжением истории главного героя Ичибана Касуги.