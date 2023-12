Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name получила поддержку AMD FSR 3 с патчем 1.20

Сегодня вышел новый патч Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, который добавляет в игру поддержку AMD FSR 3 и многое другое.

Патч 1.20, который также доступен для консольных версий игры, представляет поддержку последней версии технологии масштабирования AMD, которая также включает технологию генерации кадров, которую можно использовать на всех графических процессорах. В патче также представлена английская озвучка.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.